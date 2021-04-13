На 11 дней раньше: на Москве-реке началась навигация

В Москве открылся сезон речной навигации на 11 дней раньше, чем в прошлом году.

Как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, со вторника в столице начали курсировать суда, зимовавшие в границах города.

Открытие навигации поделено на три этапа: с 13 апреля по реке начинают курсировать зимовавшие в городе теплоходы. На 24 апреля запланировано открытие шлюзов, в Москву сможет попасть остальной речной транспорт.

Старт круизного судоходства на Северном речном вокзале намечен на 30 апреля.