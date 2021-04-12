Навигация на Москве-реке откроется раньше срока

Навигация по Москве-реке в российской столице откроется 13 апреля. Ранее начало навигации было запланировано на 24 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Канала имени Москвы, откроется участок от моста Багратион до Южного речного вокзала.

В понедельник днем в Москве воздух прогрелся до плюс 17 градусов. Погода была без осадков. В середине недели потеплеет до рекордных 22 градусов, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В четверг-пятницу под влиянием холодного фронта пройдут ливневые дожди, местами не исключены грозы. Температура понизится до плюс 13-16 градусов.