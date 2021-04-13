В Петербурге сняли на видео необычное двойное ДТП

Накануне вечером, 12 апреля, на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге произошло нетипичное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.

Грузовой фургон сбил водителя автомобиля Skoda и выломал водительскую дверь легковушки. На этом полоса неудач для владельца иномарки не закончилась.

После удара Skoda дернулась вперед и потащила за собой машину, которую до этого буксировала на тросе. Транспортное средство остановилось только въехав в задний бампер многострадального автомобиля.

Как утверждают очевидцы аварии, сбитый мужчина получил травму руки – у него оказались серьезно повреждены пальцы.