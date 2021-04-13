В кофейне в центре Москвы девушке продали антисептик вместо воды

В кофейне сети Cofix в центре Москвы посетительнице продали антисептик вместо питьевой воды. Девушка, как уверяют сотрудники, сделала только один глоток, после чего выплюнула раствор для дезинфекции рук, а от предложенной ей помощи отказалась.

Инцидент произошел днем 10 апреля в кафе на Охотном Ряду. В компании признали ошибку, пояснив, что антисептик доставили из другой кофейни в таре из-под питьевой воды, а все причастные к этому случаю отстранены от работы и наказаны.

Представители сети в тот же день связались с девушкой и предложили помощь, но "пострадавшая пока отказывается от помощи компании".

Проверку проводит не только сама Cofix, но и столичное управление Роспотребнадзора.