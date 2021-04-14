Из-за глотка антисептика в московской кофейне возбуждено уголовное дело

После истории с антисептиком вместо минеральной воды в московском кафе, в СК РФ по городу Москве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Инцидент произошел в минувшую субботу в сетевом кафе Cofix. Посетительница сделала всего глоток ядовитой жидкости, но и этого оказалось достаточно, чтобы девушке потребовалась госпитализация.

Чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего, следователи планируют допросить работников заведения и провести судебно-медицинскую экспертизу.