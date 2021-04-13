Госдума одобрила создание банка данных экстремистских материалов

В России создается специализированный государственный информационный банк данных экстремистских материалов.

Как передает ТАСС, Государственная дума РФ одобрила соответствующий законопроект кабинета министров.

В пояснительной записке к документу авторы сообщают, что данный проект поможет правоохранительным органам в следственной деятельности и в оперативно-розыскных мероприятиях. Оператором системы выступит министерство юстиции, которое будет утверждать порядок использования и ведения банка данных.