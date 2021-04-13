Минобороны РБ: границу Белоруссии с Польшей пересек неизвестный самолет

Неопознанный самолет пересек границу Белоруссии со стороны Польши вечером 12 апреля, заявило Министерство обороны РБ. После этого летательный аппарат вернулся в воздушное пространство Евросоюза.

13 апреля в Минобороны Белоруссии вызвали польского атташе. Его попросили разобраться в произошедшем и информировать РБ о результатах.

Ранее министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные, разрушающие действия, который предпринимает та или иная страна против Республики. Впрочем, Минск заинтересован в конструктивных отношениях с Варшавой, добавил дипломат.