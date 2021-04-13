Польша прокомментировала обвинение Белоруссии в нарушении границы

В польском Министерстве обороны прокомментировали обвинение Белоруссии в том, что их воздушное судно якобы нарушило государственную границу. Ведомство обращает внимание на следующее: военные самолеты страны не выполняли таких полетов.

Минобороны Польши на своей странице в Twitter отметило, что воздушное пространство постоянно контролируется. Вблизи госграницы между их страной и Белоруссией никаких полетов не было.

Ранее белорусское Министерство обороны заявило о неопознанном самолете, который пересек границу со стороны Польши в понедельник вечером, 12 апреля. В связи с этим в ведомство вызван польский атташе. Его попросили разобраться в случившемся.