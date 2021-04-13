Тайвань спустил на воду первый десантный корабль "Юйшань"

В тайваньском городе Гаосюн прошла торжественная церемония спуска на воду десантного корабля-дока "Юйшань" для ВМС Республики. Общая стоимость судна составила 162 миллиона долларов.

Как завили в военном ведомстве, это важная веха для отечественного судостроения. "Юйшань" – первый десантный корабль-док, построенный в Тайване.

Водоизмещение судна превышает 10 тысяч тонн, длина составляет 153 метра. На борту смогут разместиться до 670 морских пехотинцев. Кроме того, он несет десантные катера, вертолеты и амфибийные бронемашины.

Уточняется, что корабль назван в честь горы Юйшань, высочайшей вершины Восточной Азии.