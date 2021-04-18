Из-за действий США Китай впал в ярость

Вообще лишний раз задумаешься, сколь важно жить в своей собственной созидательной повестке. Ведь повестка, которую предлагают миру США, НАТО и даже Евросоюз, остальному миру столь чужда и во многом вредна, что если следовать ей, то ничего хорошего не выйдет.

Пример – китайцы. Американцы постоянно притравливают их по теме Тайваня. Оружие на миллиарды туда отправляют, высокопоставленные делегации, раздражающие Пекин, ведь такое противоречит политике "одного Китая". Пекин даже сделал Вашингтону официальное представление из-за решения Байдена отправить на Тайвань хоть и не официальную, но все же высокопоставленную делегацию на встречу с руководством Тайваня.

Американский ракетный эсминец "Джон Маккейн" пересек Тайваньский пролив, что вызвало в Пекине тихую ярость. Но чем кроет Китай? А вот только что объявлено о рекордном росте ВВП Китая в первом квартале этого года. Это прямо-таки космические 18,3% по сравнению с периодом годом раньше. Да, тогда был спад, но даже если сравнить с докоронавирусным первым кварталом 2019 года, то все равно рост впечатляет – 10,3%.

А вот еще один впечатляющий показатель. Известно, что средняя скорость на сверхскоростных железных дорогах Китая – самая высокая в мире. Но что касается скоростных автомагистралей, свежие показатели тоже впечатляют. По их протяженности Китай вышел на первое место в мире – 160 тысяч километров. Это четыре экватора китайских автобанов. Если взять в среднем, с то с 2013-го по 2020 годы Китай строил по 8 тысяч километров скоростных автомагистралей в год! В результате сейчас завершено создание всекитайской сети скоростных дорог, которая охватывает 99% городов с населением от 200 тысяч и выше.

Параллельно в Пекине не забывают и следить за тем, чем занять их хотят американцы.

Режим боевой тревоги и боевые стрельбы. Это Военно-морские силы Китая отрабатывают маневры в Тайваньском проливе, в непосредственной близости от островов Пэнху, что административно относятся к Тайваню. И делают это в тот самый момент, когда на Тайвань прилетает – пусть формально и неофициальная – делегация из отставных американских сенаторов и замов госсекретаря с вполне себе официальной миссией.

"По просьбе моего давнего друга президента Джо Байдена подтверждаем приверженность США нашему партнерству и углублению сотрудничества по множеству общих интересов", – заявил Крис Додд, бывший сенатор США.

Привет от Байдена для руководства острова Пекин расценил как красную линию, что Вашингтон снова переступает, вмешиваясь во внутренние дела Китая, частью которого, пусть и в особом статусе, Тайвань и является.

"США должны прекратить играть с огнем и посылать ложные сигналы силам, выступающим за так называемую "независимость Тайваня", чтобы не нанести ущерб собственным интересам, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива", – подчеркнул Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

Эти "игры с огнем" вышли на новый уровень сразу после заявлений адмирала Дэвидсона из Индо-Тихоокеанского американского командования.

"Есть вероятность, что в течение шести лет Китай нападет на Тайвань", – сказал Дэвидсон. А значит – решили в Вашингтоне – нужно скорее брать регион под контроль. И это тут же вынудило Китай ответить демонстрацией суверенитета. Еще никогда в небе над Тайванем и не появлялось столько китайских военных самолетов.

18 истребителей, 4 бомбардировщика, плюс противолодочные самолеты и самолет дальнего обнаружения и управления. Как сообщают тайваньские СМИ, китайская авиация даже сымитировала удар по американскому авианосцу.

От материкового Китая до Тайваня через пролив – всего две с половиной сотни километров. И с точки зрения Пекина, это вообще-то был полет над своей территорией. Но в США китайские учения назвали эскалацией напряженности.

А ведь когда-то США даже признавали "политику одного Китая".

"То, что мы видели и что нас действительно беспокоит, – это все более агрессивные действия правительства в Пекине, направленные против Тайваня", – заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

Вслед за шефом Госдепа от лица Белого дома выступила и Псаки: "Китай подрывает демократию на Тайване". В Пекине "подрывниками" назвали как раз те самые демократические силы.

"Мы предупреждаем руководство Демократической прогрессивной партии, что любая попытка добиться так называемой "независимости Тайваня", полагаясь на поддержку иностранных сил, в частности, на США, и даже строя безумные иллюзии о так называемом "решении вопроса независимости Тайваня силовым путем", – это все равно что утолять жажду отравленным вином. В итоге это ввергнет Тайвань в катастрофу", – считает Ма Сяогуан, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня.

Избежать катастрофы едва удалось, когда в Тайваньский пролив зашел "Джон Маккейн". В какой-то момент китайские и американские корабли даже оказались буквально в шаге друг от друга. Снимки показало СNN.

После такого маневра эсминец "Маккейн" были вынуждены отойти и от китайского авианосца "Ляонин", и от китайского берега, ведь даже официальная пресса в КНР не исключает полномасштабного военного ответа. Хотя сам Си Цзиньпин всегда выступал за мирное воссоединение самоуправляемой островной провинции с остальной страной.

"Если тайваньские силы откроют огонь, это будет момент для тотальной войны за Тайваньский пролив", – подчеркнул Ху Сицзинь, главный редактор Global Times.

Карту военных действий вовсю пытаются представить в Пентагоне, при этом сами – понятно – ввязываться не хотят, зато сравнивают военный потенциал КНР и Тайваня, где на июль уже назначены сборы 8 тысяч резервистов. Им США обещают новое оружие.

"Мы можем вместе с нашими партнерами по коалиции обеспечить на Тайвань поставки защитного вооружения", – заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Похвастался Помпео и личной поддержкой, выложив в Twitter снимки с упаковкой сушеных тайваньских ананасов, чей импорт из-за проблем с санитарными нормами материковый Китай приостановил. Одними ананасами американские аппетиты, впрочем, не удовлетворить. На следующей неделе США планируют дополнительные санкции против Китая и законодательный контроль за всеми территориальными претензиями Пекина как главной угрозы, которой Вашингтон его объявил.