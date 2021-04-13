Доменико Тедеско может возглавить немецкий "Айнтрахт"

Клуб немецкой бундеслиги "Айнтрахт" из Франкфурта начал поиски нового главного тренера. В списке кандидатов на пост, который освободится нынешним летом, числится Доменико Тедеско, дорабатывающий этот сезон в московском "Спартаке".

Накануне стало известно, что в бундеслиге идет ротация тренеров: Марко Розе переходит из "Боруссии" Менхенгладбах в "Боруссию" Дортмунд, на его место метит Адольф Хюттер из "Айнтрахта", а клуб из Франкфурта положил глаз на Тедеско.

Впрочем, времени у руководителей "Айнтрахта" еще предостаточно и, как сообщает РИА Новости, у них есть целый список кандидатов в тренеры: Ральф Рангник, Люсьен Фавр, Петер Бос, Штеффен Баумгарт, Джесси Марш и Жерардо Сеоане.