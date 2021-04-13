Иркутск атаковала стая бакланов

С Байкала в Иркутск впервые за много лет прилетели бакланы. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали местные рыбаки, бакланы появились около двух недель назад. Стая примерно из 20-30 особей теперь уже полностью освоилась на новом месте. Любители порыбачить такому соседству не рады – птицы отбирают у них улов.

За день иркутянину Сергею Малых обычно удаётся поймать не более десяти рыбин. Теперь же улов станет еще меньше.

- Я раньше на них внимания не обращал. Да и бываю здесь не часто, – говорит житель Иркутска.

То, что стая бакланов прилетела, считают орнитологи, – хороший знак. Еще недавно птица считалась вымирающим видом. А в середине XX века их вообще истребляли – бакланы наносили вред омулю. Теперь, видимо, численность их значительно выросла. По предварительным подсчетам, в город прилетела стая из 30-40 тысяч взрослых особей.

- Безусловно, бакланы становятся конкурентами для рыбаков. Но тут ничего не поделаешь. Здесь с птицами бороться нет смысла, – считает орнитолог, доктор биологических наук, научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов.

Впрочем, по мнению орнитологов, птицы в городе пролётом. Скоро они отправятся дальше на Братское или Усть-Илимское водохранилище.