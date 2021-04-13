Российские футболистки пробились в финальную стадию чемпионата Европы

Российские футболистки примут участие в финальной стадии чемпионата Европы. Это стало известно после того, как россиянки сыграли вничью со сборной Португалии.

В Москве завершился второй стыковой матч между женскими сборными России и Португалии. Встреча завершилась вничью 0:0. Этот результат устроил нашу команду, которая выиграла первый матч с результатом 1:0.

Чемпионат Европы должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года в Англии. Но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на год вперед.