Чемпионы континента из Португалии не отобрались на Евро-2022

Действующие чемпионы Европы по мини-футболу (футзалу) из сборной Португалии пока не подтвердили свое право на защиту титула: в отборочной группе 8 южане играют в соперниками из Польши, Чехии и Норвегии и здесь идет самая бескомпромиссная борьба.

Три команды в группе 8 набрали по 8 очков и только норвежцы выполняют роль аутсайдеров, у которых четыре поражения в четырех встречах. Португалия пропустила гостевую игру со скандинавами из-за коронавируса, также в этой группе осталось провести матчи Польша – Чехия и Португалия – Норвегия.

На данный момент, как уже сообщали Вести.Ru, в финальную часть вышла сборная России, занявшая первое место в группе 2, а также вторая команда из этого квартета, представляющая Грузию. Из других групп на Евро-2022 отобрались сборные: Хорватии, Украины (группа 1), Азербайджана (группа 3), Боснии и Герцеговины (группа 4), Казахстана (группа 5), Испании (группа 6) и Италии (группа 7).