Мини-футбол. Сборная России досрочно вышла на Евро-2022

В квалификационном турнире к чемпионату Европы-2022 по мини-футболу (футзалу) в группе 2 сборные Армении и Франции сыграли вничью – 4:4. Это результат обеспечил команде России место в решающей стадии турнира досрочно, за тур до конца отбора.

В нашей отборочной группе прошли два игровых тура, в которых россияне победили соперников из Армении (6:0) и Грузии (4:0). В то же время два других матча завершились с одинаковым счетом 4:4 – так команда Франции сыграла с грузинами и армянами.

В результате у футзалистов России перед заключительной игрой против французов 6 очков, а у "трехцветных" – 2 и они даже в случае победы над нашей командой опередить ее в таблице не смогут. Россияне вышли в решающую стадию Евро-2022 в первого места в группе.