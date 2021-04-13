Мини-футбол. Сборная России выиграла у команды Грузии

Российские футзалисты стали победителями группы 2 континентального отбора к чемпионату Европы по мини-футболу 2022 года. В заключительном матче наша команда принимала сборную Грузии и уверенно выиграла со счетом 3:0.

Голы в составе нашей сборной забили Робиньо и Афанасьев (два). После этого успеха россияне набрали 18 очков в шести матчах и уверенно заняли первое место. В финальную часть Евро-2022 отобрались и наши соперники по последней встрече, набравшие 10 очков.

В группе 2 осталось провести один матч: команда Франции будет принимать соперников из Армении. Эти две сборные – аутсайдеры отбора, сыграют за 3-е место. У французов пока 2 очка, у армянской дружины – 1 турнирный балл.