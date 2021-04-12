Мини-футбол. Россияне едут на Евро-2022 с первого места

Футзалисты России продолжили уверенное выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по мини-футболу в группе 2. Наша команда проводила пятый матч отбора в Армении против местной команды и победила со счетом 5:2. Эта встреча была для россиян юбилейной, 300-й в истории национальной сборной.

Предельных оборотов наша команда не включала, но два первых гола забила на классе: отличились Афанасьев и Абрамович. В самом конце тайма Афанасьев оформил дубль. Вторая половина прошла в более равной борьбе, но наши оставили разницу "+3" после голов Кудзиева и Соколова. Хозяева смогли "размочить" счет, но не более.

В этот же день в другом матче группы 2 сборная Грузии выиграла у французов – 3:2. В итоге россияне, набрав 15 очков, досрочно стали первыми, а грузинская команда (10 баллов) – второй. Франция (2 очка) и Армения (1) остались аутсайдерами. В последнем туре, который ничего не решает, сыграют Россия – Грузия и Франция – Армения.