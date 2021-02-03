Мини-футбол. Сборная России выиграла в Грузии

В Старом Свете в обстановке пандемии коронавируса продолжается отборочный турнир к чемпионату Европы по мини-футболу. Накануне свой второй матч в группе 2 провела сборная России, которая уверенно переиграла соперников из Грузии на их поле – 4:0.

Наши футзалисты смяли соперника в начале встречи и первый гол случился уже на 4-й минуте: Ромуло ударом в касание после заброса с углового открыл счет. Затем забил Ниязов. Однако постепенно хозяева выровняли положение на паркете и до конца первого тайма голов больше не случилось.

В начале второго тайма грузины взвинтили темп, но наш вратарь Путилов был надежен, а на 27-й минуте Давыдов реализовал выход "один на один" – 3:0. А затем Ниязов оформил дубль. Хозяева пытались хотя бы "размочить" счет, но Путилов парировал все подходы. Итог – 4:0 в пользу сборной России.

Результаты других матчей минувшего дня: Группа 3. Греция – Азербайджан – 0:3, Словакия – Молдавия – 4:4. Группа 4. Группа 6. Испания – Словения – 3:1. Группа 7. Италия – Финляндия – 7:4, Бельгия – Черногория – 6:2. В группе 8 Норвегии засчитано поражение от Чехии – 0:5. Матч Латвия – Швейцария перенесен.