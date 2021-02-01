Мини-футбол. Сборная России выиграла у команды Армении

Квалификационный турнир к чемпионату Европ по мини-футболу (футзалу) в разгаре, несмотря на то, что в Старом Свете бушует пандемия коронавитуса. В минувший уикенд в отборе стартовала сборная России, которая в первом матче в группе 2 разгромила соперников из Армении – 6:0.

Обе команды начали встречу довольно активно, хотя разница в классе чувствовалась сразу. Тем не менее, россияне первый гол забили только ан 11-й минуте – отличился Давыдов. А дальше все пошло уже легче: тут же Шистеров великолепно выстрелил издалека, а затем забил Чишкала. Во втором тайме Давыдов, Робиньо и Кудзиев довершили дело.

Ранее в нашей группе прошел матч Грузия – Франция, в котором зафиксирован ничья – 4:4. Следующую игру россияне проведут с соперниками из Грузии.

Результаты других матчей минувшего уикенда: Группа 1. Дания – Хорватия – 1:4, Албания – Украина – 3:10. Группа 3. Азербайджан – Словакия – 4:1. Группа 4. Группа 6. Латвия – Словения – 0:1. Группа 8. Португалия – Польша – 2:2. Матчи Чехия – Норвегия и Швейцария – Испания перенесены.