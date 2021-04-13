Израильское судно было атаковано у побережья ОАЭ

Судно, следовавшее из кувейтского порта Ахмади, было атаковано, предположительно, ракетой, сообщает ТАСС.

Атака на судно израильской компании была совершена во вторник, 13 апреля, близ эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Корабль, по предварительным данным, получил незначительные повреждения. Жертв среди членов экипажа нет.

Израильские государственные СМИ передали, что по судну был нанесен ракетный удар с иранского судна или беспилотника. Иранские власти пока информацию не прокомментировали.