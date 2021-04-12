NYT: взрыв на иранском ядерном объекте устроил израильский "Моссад"

Взрыв на ядерном объекте в иранском Натанзе устроила израильская организация "Моссад", пишет американская пресса со ссылкой на источник в администрации.

В New York Times появилась публикация о кибератаке, предпринятой Израилем на иранский ядерный объект. Сведения пока фрагментарны, пишет издание, однако автор статьи утверждает, что взрыв на заводе по обогащению урана был тщательно спланирован. Ссылаясь на данные разведки, NYT уверяет, что теперь Иран минимум на 9 месяцев остался без завода. Это нанесло "серьезный удар" по его возможностям по обогащению урана.

ЧП на иранском ядерном объекте произошло 11 апреля. Пострадал спикер Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Он госпитализирован с переломами. Загрязнения окружающей среды в результате взрыва не произошло. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи считает, что произошедшее – результат диверсии и "ядерного терроризма".