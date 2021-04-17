Стало известно, кто организовал диверсию на ядерном объекте в Иране

Разведка Ирана выяснила, кто устроил диверсию на ядерном заводе в Натанзе 11 апреля. По сообщению корпорации ИРИБ, в повреждении электросети предприятия подозревают иранца Резу Карими. ИРИБ опубликовала его фото. Перед диверсией Карими покинул страну.

В сообщении говорится, что Карими принес взрывное устройство на ядерный объект. В результате взрыва была частично повреждена система электроснабжения центрифуг обогащения урана. Попытки проникновения в компьютерную сеть предприятия не было, пишет ТАСС.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". При взрыве работники предприятия не пострадали. Ущерб экологии не нанесен. Власти Ирана подозревали Израиль в организации взрыва на секретном объекте в Натанзе.