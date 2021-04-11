На иранском ядерном объекте устроили теракт

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате теракта, заявил вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Политик назвал случившееся "отвратительным актом" и напомнил международному сообществу о необходимости бороться с подобными проявлениями "ядерного терроризма".

Салехи добавил, что Иран оставляет за собой право на ответные действия в связи с инцидентом, пишет ТАСС.

Об аварии в распределительной электросети на объекте по обогащению урана в Натанзе стало известно утром 11 апреля. Иранские официальные лица заверили, что ни пострадавших, ни ущерба для экологии и местного населения нет.

Позже депутат парламента Ирана Малек Шариати выразил мнение, что авария могла произойти в результате саботажа. Он считает, что ЧП в национальный день ядерных технологий вряд ли было случайностью.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что запущен каскад мощных центрифуг поколения IR-6.