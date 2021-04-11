Авария на иранском ядерном объекте могла быть саботажем

Иранский депутат Малек Шариати считает, что авария на заводе по обогащению урана в Натанзе может быть саботажем. Шариати написал в Twitter, что ЧП в национальный день ядерных технологий вряд ли было случайностью. Депутат также связал инцидент с тем, что "Иран стремится заставить Запад снять санкции".

Как пояснила Организация по атомной энергии Ирана, на заводе отключилась сеть распределения электричества. Пострадавших нет, как и ущерба для экологии.

В конце 2020 года Иран решил восстановить свои позиции в ядерных исследованиях с целью заставить США отказаться от политика санкций бывшего президента Дональда Трампа. Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20 процентов и запустили каскад мощных центрифуг поколения IR-6, пишет РИА Новости.