При аварии на ядерном объекте пострадал спикер Организации по атомной энергии Ирана

На иранском заводе по обогащению урана в Натанзе произошла авария. ЧП произошло из-за поломки в сети распределения электроэнергии.

В это время на ядерном объекте в рамках командировки присутствовал официальный спикер Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалунди. В результате аварии он получил переломы и был госпитализирован. В настоящее время его состояние стабильное.

Загрязнения окружающей среды не произошло, уточняет РИА Новости. Власти страны устанавливают причины происшествия, и одна из версий – теракт. Так, Али Акбар Салехи, вице-президент Ирана, возглавляющий также и ОАЭИ, назвал инцидент нападением и проявлением "ядерного терроризма".

Секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что инцидент на ядерном объекте указывает на необходимость улучшения системы безопасности страны. Он напомнил, что это не первый подобный случай: в июле 2020 года на объекте произошел взрыв.