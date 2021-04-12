Иран обещает отомстить Израилю: хроника ближневосточного конфликта

Москва надеется, что взрыв на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе не подорвет консультации участников СВПД по ядерной сделке. Россия внимательно следит за сообщениями в СМИ и заявлениями иранских представителей, об этом заявили в Министерстве иностранных дел. Тегеран официально обвинил Израиль в ядерном терроризме и заявил, что оставляет за собой право на ответные действия.

Репортаж Евгения Поддубного

В Иране ищут израильского диверсанта, что называется, всей Исламской Республикой. Источник в контрразведке страны сообщил, что личность человека, который нарушил работу системы энергоснабжения в комплексе обогащения урана в Натанзе, установлена. Теперь его пытаются найти и арестовать.

Еще накануне в Тегеране очень скупо комментировали инцидент на ядерном объекте. Вообще речь шла о поломке оборудования, мол, нарушена работа электроподстанции, которая питала один из залов завода по обогащению урана. Но после утечки информации в Израиле и США о причастности "Моссада" к аварии в иранском Натанзе, руководство Исламской Республики отказалось от сдержанности. Тегеран обвиняет еврейское государство, ни много ни мало, в ядерном терроризме и преступлении против человечности. Такое заявление сделал вице-президент Ирана и глава агентства по атомной энергетике Али Акбар Салехи.

В Тегеране традиционно обещают отомстить Израилю. За воинственной риторикой кроется прагматичный подход и, конечно, очередное разочарование. В Вене уже стартовала подготовка к переговорам о реабилитации ядерной сделки, которая столь мастерски была разрушена администрацией Трампа. Иран готов был вернуться к первоначальному варианту политического соглашения вокруг собственной ядерной программы после отмены санкций, но переговорная позиция Ирана после диверсии стала слабее. Теперь же, судя по реакции, авария в Натанзе станет поводом для активизации работ по обогащению. Тегерану нужны новые аргументы.

Несмотря на повышенный тон, заявления, которые звучат в Тегеране, крайне избирательны. Достается пока только Израилю, а это значит, что в Исламской Республике допускают следующее: диверсия — это инициатива Тель-Авива, а, значит, с новой американской администрацией пока можно хотя бы пробовать договариваться.

Репортаж Сергея Пашкова

Придерживаясь уже сложившейся традиции, израильское военное и политическое руководства никак не отреагировали на инцидент в иранском городе Натанзе, где обогащается оружейный уран. И это несмотря на то, что иранские власти назвали произошедшее терактом, обвинили в случившемся Израиль и обещали отомстить. Израильское руководство хранит молчание, однако это совершенно неожиданно было нарушено израильской гостелерадиокомпанией "Кан".

Ссылаясь на источник в разведсообществе, корпорация сообщила о том, что к диверсии действительно причастен Израиль, и в воскресных драматических событиях так или иначе участвовала служба внешней разведки "Моссад". Очевидно, это был вброс. Израильские силовики нередко используют СМИ, чтобы сообщить то, о чем предпочитают молчать политики. Спустя сутки похожая информация появилась на страницах The New York Times.

Участвовал ли "Моссад" в диверсии? Этот вопрос один из журналистов задал в лоб Бени Ганцу, министру обороны Израиля. В ответ политик, как сообщают местные сетевые ресурсы, пообещал открутить репортеру Ору Хеллеру голову. Бени Ганц рассердился, поскольку в этот момент принимал гостя из Вашингтона.

Министр обороны США Ллойд Остин, впервые приехавший в Израиль, наверняка обсуждает с партнерами иранскую тему. Сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху упоминает Иран в своих выступлениях чуть ли не ежедневно.

Американский министр промолчал, во всяком случае перед камерами. И в этом суть происходящего. Администрация Байдена рассчитывает вернуться в ядерную сделку с Тегераном, в то время как израильское руководство настаивает на ужесточении санкций. А это значит, что ирано-израильская эскалация будет нарастать по мере продвижения дипломатических усилий Вашингтона.