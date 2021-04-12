Иран ответит на диверсию повышением уровня обогащения урана

На иранском ядерном объекте, где произошла диверсия, продолжается обогащение урана, заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

Также он рассказал, что в ближайшее время поврежденные центрифуги заменят на более мощные. Это позволит повысить производительность на объекте на 50%, пишет агентство ТАСС.

Напомним, 11 апреля на ядерном производстве в Натанзе произошел сбой в электросети. Никто не пострадал. Впрочем, представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, который приехал осматривать место происшествия, провалился в 7-метровую шахту. Чиновник повредил голову и сломал ногу.

По данным СМИ, причиной аварии на объекте в Натанзе стал взрыв, организованный спецслужбами Израиля.