Рухани: Иран может обогащать уран до 90%, но он не стремится создать ядерную бомбу

Иран способен обогащать уран до 90% уже сейчас, однако Тегеран не хочет создавать ядерное оружие, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани.

Если стороны вернутся к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, то Иран не будет обогащать уран выше 3,67%, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, ранее на ядерном объекте в Натанзе произошла авария. Пострадали несколько центрифуг IR-1. МИД Ирана заявил, что это диверсия спецслужб Израиля и пообещал отомстить.

На объект в Натанзе установят более мощные центрифуги IR-6 и будут обогащать уран до 60% под контролем МАГАТЭ, добавил Рухани.