Иран получил первую партию 60-процентного урана

Иран получил первую партию урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщил председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

Он поздравил "отважный иранский народ с этим успехом" и подчеркнул, что Иран способен победить любой заговор врагов.

В свою очередь замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что этот уран будет использован в медицинских целях, передает ТАСС. Обогащенный до 60 процентов уран участвует в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.

Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение начать обогащение урана до 60 процентов было принято после диверсии на ядерном производстве в Натанзе. Также он сказал, что Тегеран может обогащать уран до 90 процентов, но не хочет создавать ядерную бомбу.