На иранском объекте по обогащению урана произошла авария

Авария в распределительной электросети зафиксирована на атомном объекте в иранском городе Натанз, сообщает пресс-служба правительства. В сообщении произошедшее называется "инцидентом", который затронул часть распределительной электросети объекта "Шахид Ахмади Рошан" по обогащению урана.

По словам официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, загрязнений и вреда населению не было.

Ранее сообщалось, что Иран запустил каскад из 164 мощных центрифуг. Как заявил президент Ирана Хасан Рухани, ядерная программа Ирана носит мирный и гражданский характер.