СБУ проведет учения на границе с Россией

Служба безопасности Украины проведет масштабные антитеррористические учения в Харьковской области. Маневры стартуют 14 апреля, в них будут задействованы подразделения СБУ, Нацгвардии, полиции и других силовых структур. Особое внимание уделят приграничным районам, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в рамках учений на территории Харьковской области могут вводить ограничения: проверки документов и досмотр автомобилей. Поэтому СБУ просит жителей региона носить с собой удостоверения личности.

Помимо этого, служба безопасности призывает граждан быть бдительными и сообщать о людях, которые интересуются объектами инфраструктуры, военными базами, зданиями органов власти.

Напомним, ранее Россию обвиняли в стягивании войск к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва не угрожает ни одной стране в мире. Однако и к собственной безопасности относится очень внимательно. Особенно сейчас, когда у границ России наблюдается повышенная активность сил НАТО.