Украина провела оборонительные учения на юго-востоке

Украинские пограничники провели учения в подконтрольной Киеву части Донецкой области. По сообщению пресс-центра силовой операции в Донбассе, были отработаны действия в оборонительном бою.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины отработали выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения. По пути в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Учебно-боевые стрельбы провели расчеты станковых и противотанковых гранатометов, командиры которых тренировались в управлении огнем по отражению нападения противника.

Антитеррористические учения Службы безопасности Украины (СБУ) проходят с 16 апреля в северо-восточной Сумской области, граничащей с Россией. По сообщению областной администрации, они продлятся до конца мая.

Сценарий учений в Сумской области предусматривает возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств. Помимо сотрудников СБУ в этих учениях предполагается задействовать украинских военных, полицейских и пограничников. Антитеррористические учения СБУ также проходят в Херсонской и Харьковской областях, передает ТАСС.