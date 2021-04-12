В горах Крыма провели учения мотострелки Черноморского флота

В рамках проверки за зимний период обучения проведены учения мотострелковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Согласно легенде, военнослужащие, патрулировавшие участок на бронетранспортёрах, попали в засаду диверсантов условного противника. Мотострелками было применено вооружение БТР и гранаты. После это они заняли оборону под прикрытием дымовых завес.

Условный противник был уничтожен из штатного вооружения, личный состав и военная техника сохранена.

На завершающемся этапе мотострелки совершили тренировку по оказанию медицинской помощи условно раненным в обстановке, приближенной к боевой. Так, для имитации боя были применены холостые боеприпасы, дымовые шашки. Учитывались и плохие погодные условия.