Тральные силы Черноморского флота экстренно приготовили к бою

Контрольная проверка тральных сил была проведена на Черноморском флоте. Так, корабли вышли в море для установления учебных мин. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Кроме того, судам была поставлена задача очистить заданный район от морских мин условного противника.

В пресс-службе ЧФ отметили, что во время отработки упражнений использовались глубоководные контактные и неконтрактные тралы. Подчеркнуто, что мероприятия прошли в рамках контрольной проверки сил флота.

Тактические учения стартовали во всех соединениях и воинских частях ЧФ со 2 апреля.