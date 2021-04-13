Под Саратовом продолжают искать упавший "кукурузник"

"Приехала и пожарная, и скорая, и полиция, — рассказал очевидец, отдыхающий на Волге. — Где-то тут разбился самолет".

Кроме того, по сообщению местных СМИ, в районе села Подлесное в Марксовском районе Саратовской области на предполагаемое место крушения активно обследуется сотрудниками МЧС. К берегу реки также приехали представители местной администрации.

К настоящему времени Ан-2 так и не удалось найти. Специалисты предполагают, что самолет мог упасть в воду.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области потерпел крушение "кукурузник", обрабатывающий поля, об этом рассказал местный житель, заметивший крушение летательного аппарата — "то ли самолета, то ли вертолета", упавшего в районе острова на Волге.