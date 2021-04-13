Под Саратовом ищут рухнувший самолет

Занимавшийся обработкой сельскохозяйственных полей самолет потерпел крушение под Саратовом. Местные жители утверждают, что воздушная машина упала в водоем, прибывшие на место сотрудники МЧС пока не нашли места аварии.

ЧП, по предварительным данным, произошло между поселками Подлесное и Михайловка в Марксовском районе.

"Для уточнения обстановки к месту выехала оперативная группа. Пока ничего не обнаружено", – сообщили в региональном управлении МЧС.

Глава района Дмитрий Романов в беседе с ИА "Взгляд-инфо" уточнил, что житель села Подлесное видел то ли самолет, то ли вертолет, который якобы упал в районе острова на Волге. Однако визуально в данном квадрате не наблюдается дыма.

Никакой информации о судьбе пилота, как и о том, кто был заказчиком обработки полей, не поступало.