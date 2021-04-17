По факту крушения вертолета на Кубани СК начал проверку

Группа Следственного комитета России выехала на место крушения сельскохозяйственного вертолета в поселок Ильский в Краснодарском крае. На месте также будут работать московские криминалисты.

Как напоминает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сельскохозяйственный вертолет распылял удобрения между посёлками Ильский и Северский и совершил жесткую посадку в районе 52 км автодороги Краснодар – Новороссийск. Пилот погиб на месте. Известно, что ему был 61 год.

- По предварительной информации, сегодня около 14 часов вертолёт Ми-2 потерпел крушение. Машина проводила авиахимические работы. Начаты работы по установлению всех обстоятельств и причин случившегося, – уточнили в пресс-службе СК России по краю.

Ситуация взята под особый контроль Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. К работам на месте ЧП привлечены более 40 человек от МЧС России, а также более 10 единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по России краю.