В Краснодарском крае разбился вертолет, пилот погиб

В субботу, 17 апреля, в Северском районе Краснодарского края произошла авиакатастрофа с летальным исходом.

По данным местных СМИ, вертолет Ми-2 потерпел крушение во время выполнения авиасельхозработ по обработке полей.

По предварительной информации, пилот, управлявший воздушным судном, скончался от полученных травм.

Как сообщает ТАСС, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Агентство, ссылающееся на источник в экстренных службах, утверждает, что вертолет разбился при попытке совершения экстренной посадки.