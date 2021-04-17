Названа предварительная причина крушения вертолета на Кубани

Предварительную причину крушения вертолета на Кубани назвали в Следственном комитете. Как передает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", Ми-2 мог разбиться из-за технической неисправности.

Было установлено, что лопасти вертолета сломаны, носовая часть разрушена носовая часть.

- Обнаружив техническую неисправность, пилот попытался сесть. Вертолет коснулся земли и разрушился, – уточнили специалисты.

На месте авиапроисшествия в поселке Ильском продолжается расследование. Работают оперативные группы, сотрудники СК РФ и МЧС России.

- Для ликвидации разлива топлива была подана пена, чтобы не допустить возможного возгорания. В Главном управлении работает оперативный штаб. Ситуация на особом контроле, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Не исключаются и и другие версии крушения. К ликвидации ЧП привлечены 26 специалистов и восемь единиц техники.