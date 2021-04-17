Разбившийся Ми-2 зацепил деревья

Пилот вертолета Ми-2, разбившегося на поле под Краснодаром, по предварительным данным, задел деревья. Об этом рассказал арендатор поля, на котором произошло крушение вертолета.

Вертолет, по предварительной версии, зацепил деревья, причиной могло быть несоблюдение техники безопасности, заявил ТАСС Николай Петровский. По его словам, пока не установлено, кто нанимал вертолет.

Катастрофа произошла днем 17 апреля в ходе выполнения авиационно-химических работ. Сельскохозяйственный вертолет распылял удобрения между поселками Ильский и Северский и совершил жесткую посадку в районе 52-го километра автодороги Краснодар – Новороссийск.

Управлявший вертолетом пилот 1960 года рождения от полученных травм погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. На месте катастрофы винтокрылой машины работают следователи и криминалисты.