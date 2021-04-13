"Манчестер Юнайтед" предложил "Ювентусу" суперобмен

Летом два европейских футбольных гранда могут совершить суперобмен. "Манчестер Юнайтед" готов отдать "Ювентусу" Поля Погба, чтобы получить Криштиану Роналду.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед" после паузы в 13 лет. В свою очередь Поль Погба имеет возможность после перерыва в пять летснолва надеть футболку "Ювентуса". Эти события произойдут, если клубы проведут обмен своими звездами.

Как сообщает Газета.ru, руководство "Манчестер Юнайтед" готово предложить "Ювентусу" обмен футболистами. Реакции "Ювентуса" пока не последовало. Известно, что туринцы готовы отпустить португальцы. Француз же в свою очередь неоднократно говорил о желании снова выступать за сильнейший клуб Италии.