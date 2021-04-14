В Узбекистане взрывом газового баллона ранило двух пешеходов

На одной из оживленных улиц в городе Джизаке у мусоровоза во время движения взорвался баллон газового оборудования. В этот момент машина поравнялась с мужчиной и мальчиком, стоявшими у тротуара. Пешеходы получили тяжелые ранения.

О происшествии, которое случилось рано утром, 13 апреля, сообщает узбекское издание kun.uz, ссылаясь на информацию местных правоохранителей. При движении по одной из улиц города взорвался газовый баллон мусоровоза, принадлежащего государственному предприятию "Чистая территория".

В результате взрыва пострадали мальчик и мужчина, которые в момент взрыва стояли напротив двигавшегося грузовика. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, серьезные повреждения получили три автомобиля.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за того, что при заправке в баллон было закачано слишком много газа. Органы узбекских внутренних дел выясняют обстоятельства случившегося.