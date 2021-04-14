Жители Приморья спасли дельфина, застрявшего на мелководье

В Приморском крае жители спасли дельфина, который застрял на мелководье. Млекопитающее вытолкали на глубину, но сможет ли оно выжить, пока не понятно. Эксклюзивное видео с операцией спасение выложили в Сети.

- Давай, родной!

- Его как-то на бок клонит. Может очухается, – говорят очевидцы.

ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24" напоминает, в соцсети появилось сообщение SOS от местного жителя. На мелководье в районе Океанской выкинулся дельфин, а может это детеныш кита Минке. Млекопитающему срочно требовалась помощь.