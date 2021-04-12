В Приморье на видео попали "танцующие" вокруг серфингиста белухи

Жители Приморья засняли на видео необыкновенное зрелище. В районе мыса Токаревская кошка стая белух сопровождала плывущего на доске для серфинга. Об этом сообщает "Вести: Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как пояснили очевидцы, белухи кружили вокруг человека буквально на расстоянии вытянутой руки. Китов было трое. Они изящно кружились в воде, описывая настоящие пируэты.

- Просто красавцы! – подписал видео автор на своей странице flyvdk, отметив, что снял его 10 апреля.

Было высказано предположение, что это те белухи, которых выпустили из "китовой тюрьмы". По мнению специалистов, корюшка сейчас собирается на нерест, так что к косякам подплывают животные крупнее. Пользователи активно отреагировали на красивое видео: