В апреле изменится расписание МЦД-1 и аэроэкспрессов

В выходные дни апреля из-за ремонтно-путевых работ изменится расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Как пояснили в пресс-службе МЖД, продолжатся работы по модернизации инфраструктуры на Савеловском направлении МЖД. В выходные дни с 12:00 17 апреля до 12:00 18 апреля и в те же часы 24-25 апреля на участке Бескудниково – Марк и станции Марк будет проводиться капитальный ремонт 2-го главного пути. За это время планируется отремонтировать 1,8 км железной дороги.

На период ремонта движение поездов на участке Бескудниково – Лобня пройдет по соседним путям. По этой причине в расписание в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов (Белорусско-Савеловского направления) внесены изменения. Несколько электричек будут временно отменены.

Автобусы идут по платной трассе и всего за 20 минут доставляют пассажиров прямо ко входу в терминал В. Отправляясь из аэропорта, автобусы будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс".

МЖД просит пассажиров, планирующих поездку, заранее свериться с расписанием.