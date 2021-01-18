"Аэроэкспресс" отменил ряд поездов

В связи с проведением плановых работ на железной дороге "Аэроэкспресс" меняет график движения поездов на Шереметьевском направлении 19-21 и 28-31 января.

Так, с 19 по 21 января временно отменяются поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево с 21:35 до 23:35 (включительно), а также поезда из аэропорта Шереметьево в 21:45, 22:45, 23:15 и 23:45, передает ТАСС.

Отменяются поезда, следующие 28 и 29 января в Москву с Белорусского вокзала с отправлением в 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35, а также из Шереметьево с 22:15 до 23:45 (включительно).

30 и 31 января отменяются рейсы, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт в 21:05, 21:35, 22:05 и 22:35, а также поезда из Шереметьева в 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

Пассажиры смогут за 20 минут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". Экспрессы отправляются каждые 20 минут с 6:20 до 22:00 в сторону воздушной гавани и с 7:00 до 22:40 из аэропорта. Автобус следует по платной трассе до терминалов В и С аэропорта Шереметьево.