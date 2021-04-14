Арбитр Мешков назначен на игру "Спартак" – "Уфа"

Российский футбольный союз определился с судьями, которые будут работать на матчах 26-го тура чемпионата страны. Встречу между московским "Спартаком" и "Уфой" рассудит Виталий Мешков. Его помощниками стали Алексей Лунев и Александр Кудрявцев. Алексей Сухой ответит за VAR.

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на встречу "Краснодара" с "Зенитом". На игре "Сочи" – ЦСКА будет работать Станислав Васильев. Михаил Вилков рассудит "Локомотив" с "Ростовом".

Напомним, что матч межу "Спартаком" и "Уфой" состоится 18 апреля. Встреча пройдет на поле красно-белых и начнется в 19:00 по московскому времени.