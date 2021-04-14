"Спартак" – лидер России по привлечению молодежи

Международный центр спортивных исследований опубликовал отчет об использовании футбольными клубами игроков младше 21 года. Аналитический документ основан на процентном соотношении минут, которые молодые футболисты провели на поле по отношению к общему количеству игрового времени.

Лидером чемпионата России по этому показателю является московский "Спартак" (14,1 процента). Второе место занимает "Ротор" (11,6). В тройке лучших оказался столичный ЦСКА (10,3).

В топ-5 европейских лиг лидирует дортмундская "Боруссия" (28,5). Следом расположились "Ницца" (24,3), "Монако" (24,1) и "Ренн" (20,7).