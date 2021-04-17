Рейтинг клубов УЕФА возглавляет "Бавария". "Зенит" – 28-й

Мюнхенская "Бавария" сохраняет лидерство в традиционной классификации клубных команд Старого Света, которую ведет Европейский футбольный союз. Действующий победитель Лиги чемпионов опережает всех конкурентов.

"Бавария", несмотря на недавнее поражение в главном евротурнире от французского "Пари Сен-Жермен", сохранила лидерство, набрав 134.000 условных баллов. Второе место в рейтинге УЕФА занимает мадридский "Реал" (126.000 баллов). Замыкает первую тройку "Барселона" (122.000).

Как ни странно, "ПСЖ", который в прошлом году играл с "Баварией" в финале Лиги чемпионов, а сейчас одолел клубного чемпиона Европы в четвертьфинале, стоит в рейтинг-листе только на 7-м месте (113.000 баллов).

В первой десятке классификации только одно изменение по сравнению с прошлым месяцем: английский "Манчестер Сити" (120.000) обошел итальянский "Ювентус" и поднялся на 4-е место. К слову, еще четыре английских клуба в Топ-12 – это "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".

Среди российских клубов выше остальных расположился чемпион страны "Зенит" – 50.000 баллов и 28-е место. В топ-120 списка значатся ЦСКА (40.000 баллов и 38-е место), "Краснодар" (34.500 и 45-е), "Локомотив" (31.000 и 54-е), "Спартак" (18.500 и 89-е) и "Ростов" (14.000 и 111-е).