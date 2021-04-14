Оренбургский подросток попал в больницу после столкновения со школьной доской

В селе Шарлыкского района Оренбургской области 11-летний ребенок серьезно пострадал от школьной доски. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Ребенка доставили в больницу с рваной раной в области тазобедренного сустава. Мать пострадавшего рассказала, что ребенок получил травму по собственной неосторожности, он ударился бедром о металлическую полку для мела.

Полицейские устанавливают полную картину произошедшего. Ребенок находится в стабильном состоянии, и его жизни ничего не угрожает.